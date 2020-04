iorestoacasa, la quarantena dei bambini: pic nic in sala e fantasia

Le ore scorrono lentamente quando non c’è scuola e l’unica alternativa per i bambini è quella di poltrire a casa, passando dal divano alla cucina e dalla cucina alla camera da letto trascorrendo il tempo a studiare (poco) e a giocare (molto) on line con gli amichetti, piazzati davanti alla Tv o al pc. Per i genitori questa quarantena però può anche trasformarsi in un’occasione per condividere spazi e tempo con i propri figli senza essere costretti a rincorrerli per casa pur di convincerli a staccare la spina della consolle e dedicarsi alla lettura, per esempio. In queste settimane di clausura forzata gli esperti hanno già consigliato di tutto e di più alle famiglie sull’orlo di una crisi di nervi: come scansionare bene la giornata cercando di mantenere il ritmo faticosamente conquistato nel periodo dell’anno scolastico.

Come interessarli all’arte visitando i musei online, come coinvolgerli nei lavoretti di casa e dietro ai fornelli. Oggi vi suggeriamo invece come ritagliarvi piccoli angoli di relax, scaricando la tensione di questi giorni sospesi. È primavera, il sole entra caldo nelle case, perché non approfittarne per organizzare un picnic in un angolo luminoso della casa? Un pic-nic nel vero senso della parola: preparate tutto con i vostri figli, stendete una coperta sul parquet e immaginate di essere su un prato di margherite. Avvicinatevi alla natura che si sta risvegliando: piantate semini con il cotone idrofilo e un bicchiere di carta e osservateli crescere e diventare meravigliose piantine. Allenatevi in famiglia organizzando delle lezioni di mini-fitness con percorsi ad ostacoli che faranno divertire grandi e piccini.

