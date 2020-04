iorestoacasa, la pizza al formaggio è anche senza glutine con la chef Franca Magistrelli

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Oggi la chef Franca Magistrelli ci ha inviato la sua ricetta della pizza al formaggio senza glutine

INGREDIENTI

300 gr. farina glutenfree, 3 uova, 100 gr di burro o di olio, 2 cubetti di lievito (50gr), un pizzico di sale, un pizzico di pepe, noce moscata a piacimento, 100 gr. di parmigiano o meglio di pecorino grattugiato, 1/2 bicchiere di latte, 100 gr di pecorino a cubetti.

LA PREPARAZIONE

Il procedimento

Sciogliere il burro o l’olio, sciogliere il lievito nel latte appena tiepido.

In una ciotola

Mettere la farina, il sale, il pepe, la noce moscata e il formaggio grattugiato poi unire le uova e mescolare bene. Aggiungere il lievito sciolto e amalgamare tutti gli ingredienti. Unire il burro fuso ma quasi freddo, mescolare fino ad ottenere un impasto morbido.

La lievitazione

Mettere l’impasto in uno stampo a forma di ciambella oppure in pirottini di stagnola precedentemente imburrati e lasciare lievitare per 2 ore. Aggiungere qualche cubetto di pecorino e lasciare lievitare ancora per 30 minuti.

In forno

A 180° per 30 minuti. Lasciare raffreddare prima di tagliare la pizza di formaggio.

DELIZIOSA CON UN CALICE DI ROSSO CONERO

Tranquilli, il vino è gluten free. Per questa ricetta un calice di Rosso Conero può esaltare al massimo il sapore del formaggio pecorino e allo stesso tempo rendere speciale un brindisi made in Marche.

