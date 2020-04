iorestoacasa, kiwi e uva tra i gelsomini: sono le piante rampicanti

Nel giardino, sul balcone, sul terrazzo, le piante rampicanti sono un ottimo modo per decorare. Da ombra, da sole, sempre verdi, che si spogliano d’inverno, a fioritura prolungata e profumate, c’è l’imbarazzo della scelta. Fondamentale capire subito dove si vogliono mettere. Un muro che riceve per poche ore i raggi diretti del sole è l’ideale per la vite americana a crescita rapida: per creare un angolo romantico via libera al caprifoglio; per golosi pergolati, spazio alle piante di kiwi o ad un’ottima uva da tavola. «Hanno il vantaggio - spiegano Diego, Omar, Daniele e Lorenzo del Girasole a Sassoferrato -, di non avere bisogno di grandi attenzioni una volta attecchite. Non necessitano di molte potature ma un concime adatto, un terreno umido ma non troppo bagnato e, se non sono piantate in terra, un vaso della dimensione giusta».

Negli spazi con poche ore di sole, consigliamo di piantare il gelsomino. Esige un terreno ben drenato composto da terriccio da miscelare con argilla o ghiaia. Concimare ogni 15 giorni nella bella stagione. Di sicuro effetto, la bouganvillea. Predilige l’esposizione in pieno sole. Ama avere un terreno composto da torba e sabbia silicea e siccome sopporta bene la siccità va annaffiata quando il terreno risulta ben asciutto. Per le rose rampicanti, meglio un giardino con un terreno calcareo leggermente acido, in vaso lo si ricrea con torba ed argilla. Vanno annaffiate una o due volte a settimana per evitare la formazione di funghi o muffe. Il concime deve essere ricco di fosforo e potassio meglio granulare: ha un rilascio più lento. Infine, il glicine. Ama le zone assolate.

