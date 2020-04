iorestoacasa, per viso o cellulite l'argilla fa miracoli: sempre in forma anche ai tempi dell'isolamento

Prendiamo l’argilla, per esempio. Quante volte comodamente rilassate sul lettino delle nostre estetiste di fiducia ci siamo lasciate avvolgere e impacchettare ben bene con addosso uno strato fangoso che, una volta sciacquato, ci ha fatte subito sentire più snelle e sode? Oppure quante volte abbiamo lasciato che questa densa poltiglia si seccasse sul viso lasciando la pelle straordinariamente elastica e rinvigorita? Ecco, questo è il magico potere dell’argilla, una polvere rica di minerali che si forma con l’erosione delle rocce utilizzata in tantissimi ambiti, tra cui appunto i trattamenti estetici.

I consigli

Spiega Valeria Ameri Alessandrelli, titolare del centro benessere ed estetico Grand Jeté di Ancona: «L’argilla ha un’azione rimineralizzante, poiché contiene elementi come magnesio, calcio, sodio, potassio, ferro e alluminio principalmente, che vengono ceduti al nostro corso per osmosi. Ha proprietà antiossidanti, quindi aiuta a mantenere giovane ed elastica la pelle e un’azione cicatrizzante e disinfettante sulle ferite, favorendo la coagulazione del sangue e la rigenerazione della pelle».

Come usarle

Per la cura del nostro corpo abbiamo a disposizione cinque tipi di argille: verde, bianca, rossa, gialla, grigia ed ognuna di queste svolge un’azione specifica a seconda delle proprietà di cui è composta. «È una grande alleata della pelle - spiega Valeria - e nei centri estetici è molto utilizzata e la consiglio in questi giorni di particolare sedentarietà. In abbinamento agli oli essenziali, poi, si riescono a preparare delle maschere per il viso estremamente efficaci».

