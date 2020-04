iorestoacasa, con alloro, mirto e Red Robin il balcone è sempreverde

Bello arredare con i fiori balconi e terrazzi ma lo è altrettanto con le piante sempreverdi che vestono questi spazi nei mesi più freddi. Sono piante che offrono diversi vantaggi. Soprattutto per chi di giardinaggio non se ne intende o ha poco tempo. Le sempreverdi di solito non obbediscono a regole ferree per quanto riguarda cure, concimazioni ed annaffiature, ma spesso sono degli arbusti che chiedono spazi per crescere in altezza e in larghezza, pertanto meglio scegliere le varietà “nane” che dovrebbero perfettamente adattarsi a spazi più esigui. Per il vivaista Claudio Talamonti di Campofilone di Fermo chi opta per un balcone con dei sempreverde non può assolutamente fare a meno del Laurus nobilis, ossia della pianta di alloro. Profuma il terrazzo ed è pure utile in cucina.

Poi, consiglia l’eleganza cromatica della Photinia. È un arbusto che di solito si usa per fare le siepi e regala foglie che cambiano colore con le stagioni. Dal verde scuro diventano di colore rossiccio e poi maturazione diventano di un bellissimo color aranciato. Inoltre, a primavera, sboccia in piccoli fiori profumati e di colore bianco. Interessante la Red Robin. Proviene dalla Nuova Zelanda e ha una discreta resistenza alle polveri e all’inquinamento, il che è perfetto per un balcone in piena città. Da vivaista, consiglia anche il Viburnum lucidum. Si tratta di un arbusto vigoroso che ha foglie grandi, ellittiche, persistenti tutto l’anno. Presso alcuni vivai sono disponibili cultivar dalle foglie variegate nell’argento o nell’oro. Il Viburno fiorisce e regala in autunno bacche rosse a lungo ancorate alla pianta. Infine, consiglia anche la pianta sacra di Afrodite, il mirto, che vanta fiori e foglie dal profumo inebriante ed aromatico.

