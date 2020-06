Hotel House, 15 casi. Coronavirus, è l’unico focolaio non ancora spento

ANCONA - Nelle ultime due settimane, quelle della piena maturità del post-lockdown, compresa la riapertura dei confini regionali, sono emersi 15 casi di positività in uno stesso condominio (per quanto grande e affollato) e 20 in tutto il resto delle Marche. La coda dell’epidemia nella nostra regione ormai riguarda soprattutto il focolaio dell’Hotel House, dove dall’ultimo screening sono emersi altri tre casi positivi su 75 test. Il totale sale a 15, su 724 tamponi effettuati tra i condomini del palazzone di 16 piani di Porto Recanati.

Mercoledì sono stati processati 1.385 tamponi, totale che oramai da una settimana nei bollettini del Gores Marche viene spacchettato in tre percorsi distinti: 747 delle nuove diagnosi, i primi tamponi fatti ai casi sospetti, persone da controllare per sintomi (pochissime ormai) o per convivenza e contatti a rischio con soggetti positivi; 563 nel percorso guariti e 75 nel percorso Hotel House, dove dal 12 è emerso un cluster di contagi.

Nel percorso nuove diagnosi ieri non si registrava alcun caso positivo, ma nel totale delle Marche vanno conteggiati altri tre positivi all’Hotel House, per 15 casi complessivi. Ieri per altro è stato aggiornato il dato relativo al percorso nuove diagnosi di martedì scorso, poiché un caso positivo è risultato negativo al retest. I casi di Covid-19 diagnosticati dall’inizio dell’emergenza sono 6.771 su 79.564 test effettuati, a cui però vanno aggiunti 10 casi (su 15) dell’Hotel House, che i bollettini del Gores da metà giugno in poi hanno iniziato a conteggiare a parte. Il totale complessivo dunque sale a 6.781.

All’Hotel House complesso residenziale costruito 50 anni fa con propositi di edilizia turistica, ci sono 480 appartamenti su 17 pieni sviluppati su una pianta a croce. La popolazione residente, secondo l’ultimo censimento del Comune di Porto Recanati, è di 1.309 persone di varie etnie che nel tempo hanno sostituito i vecchi proprietari, all’inizio soprattutto immigrati magrebini e dell’Africa subsahariana, poi asiatici, molti pakistani, l’etnia più coinvolta dal focolaio divampato due settimane fa, che ha avuto anche un’appendice di altri quattro casi a Morrovalle.

Nel maxi-condominio multietnico di Porto Recanati è attesa la visita di Matteo Salvini, che oggi e domani sarà nelle Marche. Nel 2018, da ministro dell’Interno, il leader della Lega aveva già visitato l’Hotel House chiedendo un dossier sulla struttura per risolvere i problemi di illegalità diffusa.

Hotel House a parte, la giornata di ieri ha registrato nei bollettini del Gores un’altra riduzione dei ricoveri ospedalieri per Covid, scesi a 10: due in semi-intensiva a Torrette, 7 nelle Malattie infettive di Fermo e Macerata e uno nell’area post acuti della lungodegenza di Macerata, mentre da ieri è Covid free anche l’Inrca di Fermo. Aumentano i dimessi-guariti, saliti a 5.330 (+16), facendo calare i positivi i isolamento domiciliare (450) e i contagiati attualmente ancora in corso di infezione (460).

Non si registrano per il decimo giorno consecutivo decessi connessi al Coronavirus e il totale addirittura scende da 994 a 991 perché tre decessi addebitati inizialmente all’epidemia non sono risultati poi, a seguito di diagnosi più approfondite, classificabili come Covid positivi.

