Pronti, via si riapre. Parrucchieri, estetiste, palestre, piscine e le regole per andare in auto: eccole una per una. E occhi alle multe

PARRUCCHIERI / Taglio e permanente a 1,80 di distanza

A -

B -

C -

CENTRI ESTETICI / Dispositivi monouso e strumenti sterilizzati

A -

B -

C -

PALESTRE / Tutti a due metri, via tra otto giorni

A -

B -

C -

PISCINE/ In acqua no a saliva e soffiate di naso

A -

B -

C -

NEGOZI / Pagamenti digitali e gel alla cassa

A -

B -

C -

AUTO/ In taxi obbligatoria la mascherina

A -

B -

C -

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Insieme ai locali in cui si somministrano cibi e bevande la vera rivoluzione portata dal Covid-19 sarà quella dei servizi alla persona. Ovvero acconciatori, centri estetici e tatuatori. La sperimentazione di dieci giorni fa ha aperto la strada al protocollo condiviso con le categorie consentendo alle Marche di avere preziosi giorni di vantaggio per formare il personale e integrare le dotazioni di sicurezza per i locali. Non sarà semplice e bisognerà dire addio a tante abitudini che nel tempo erano parte del “servizio”. La sala d’attesa, gli orari, le chiacchiere con il/la vicino/a di postazione. Sarà tutto diverso. Sia per i clienti ma soprattutto per i dipendenti che dovranno essere adeguatamente equipaggiati all’insegna del monouso. Una raffica di grane per i titolari chiamati a uno sforzo enorme che abbraccia non solo i costi aggiuntivi dei dispositivi di protezione ma anche la riorganizzazione degli orari e la flessibilità dei turni per evitare gli assembramenti galeotti. Adiacente al mondo dei servizi alla persona c’è il fitness che invece ripartirà tra una settimana e di seguito anche le piscine. E che dire del commercio al dettaglio? Riavere i negozi aperti riporterà la vita agli standard abituali ma con tutte le prescrizioni del caso: ove possibile percorsi separati di entrata/uscita, pagamenti con dispositivi digitali, igienizzazioni continue, capi e locali da sanificare.Attività su appuntamento, addio alle rivisteL’attività sarà solo su appuntamento. Ove possibile, posizionare pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione ed una altra di lavor. Vanno eliminate riviste e giornali.Visiere di plastica per il taglio della barbaBisognerà utilizzare occhiali protettivi o visiere in plexiglas per i trattamenti face to face (taglio/cura della barba). Igienizzare le postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio.Segnaletica a terra, un metro per il lavaggioSegnaletica sul pavimento con scotch ben visibile per distanze minime di 1,80 m lineare; distanziamento (almeno un metro) per le postazioni di lavoro nella zona del lavaggio e trattamenti.Sanificare i lettini, 20’ tra un cliente e l’altroObbligatori teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti, detersione/sanificazione dei lettini, ingressi contingentati per evitare assembramenti (tra un appuntamento ed un altro almeno 20’).Si allungano gli orari, consentito il lavoro festivoSi allungano gli orarii (8-21.30), c’è la possibilità di svolgere il lavoro festivo. Prevedere un calendario per gli orari scaglionati di entrata/uscita dei dipendenti al fine di evitare assembramenti.Non più di un cliente per ogni areaVa assicurata la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi comuni; consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo indispensabile.Per l’attività le distanze raddoppianoLe palestre ripartono il 25: vanno regolamentati flussi, spazi di attesa, accesso alle diverse aree, posizionamento di attrezzi e macchine per garantire la distanza di sicurezza. Per l’attività fisica è almeno 2 metriVa garantita la disinfezione di ogni attrezzoSi arriva già vestiti nelle struttura. Dopo l’utilizzo di ogni iscritto, il responsabile deve assicurare la disinfezione di macchina o attrezzi usati. Quello che non può essere disinfettato non deve essere usato.Ventilazione degli spazi sotto stretto controlloLe palestre dovranno garantire ventilazione adeguata degli ambienti controllo dei filtri dell’aria condizionata, frequente pulizia e disinfezione di spazi, attrezzi, macchine e la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.Per ogni persona uno spazio di 7mqI gestori dovranno contingentare bene gli ingressi dal 25 maggio: nelle aree solarium e verdi si deve rispettare la regola di 7 mq di superficie di calpestio a persona. In vasca è calcolato un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona (no a sputi, pipì e soffiate di naso).Spogliatoi, attenzione agli armadiettiPer docce e spogliatoi va garantita la distanza di almeno 1 metro. Abiti e scarpe nei borsoni anche se riposti negli armadietti (no all’uso promiscuo).Sedie, sdraio e lettini a 1,5 metriLe attrezzature (sedie a sdraio, lettini) devono garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.Ingressi limitati, percorsi separati entrata/uscitaAccessi contingentati per evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ove possibile vanno previsti percorsi separati per ingressi e uscite.Guanti monouso per l’abbigliamentoNel settore abbigliamento i negozi dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, anche toccandola.Con le mascherine clienti e commessiNei luoghi chiusi le mascherine sono obbligatorie per commessi e clienti. Preferiti i metodi di pagamento digitali, altrimenti i dispositivi (es: Pos) vanno sanificati. Obbligatorio il gel alla cassa.Protezioni se a bordo non ci sono i conviventiIn taxi si potrà andare solo con la mascherina. Che andrà usata anche nell’auto privata se a bordo ci sono persone che non appartengono al nucleo familiare e con distanze precise.Nessuna restrizione per chi vive insiemeChi appartiene allo stesso nucleo familiare del conducente può sistemarsi anche sul sedile anteriore (o in quelli posteriori) e non c’è un numero limitato di passeggeri.I passeggeri extra famiglia, tutte le normeIn caso di passeggeri extrafamiglia, il passeggero ospite siederà sul sedile posteriore opposto al conducente. Due passeggeri: sedili posteriori ai lati. Tre passeggeri: sedile anteriore e sedili posteriori ai lati.