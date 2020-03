Un operaio è contagiato, alla Elica scatta l’allarme: in sicurezza il personale dell’azienda

FABRIANO - Un 52enne di Apiro, dipendente dello stabilimento di Mergo della Elica, azienda leader nella produzione di cappe aspiranti, è risultato positivo al Covid-19. Non sembra essere in gravi condizioni, ma è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale regionale di Torrette. La sua famiglia e anche il medico di base sono ora in quarantena, poiché l’uomo, nei giorni scorsi, si era recato nel suo ambulatorio per far leggere le analisi dei genitori.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, speranza da farmaco anti-artrite: pazienti gravi a Napoli migliorati in 24 ore

È in quell’occasione che il 52enne si è sentito male: si è ripreso con l’aiuto del medico, che gli ha consigliato tuttavia di sottoporsi a una Tac, ipotizzando che il malore fosse conseguenza dei postumi di un incidente con la bicicletta. Ma una volta a Torrette, prima di eseguire la Tac, è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19. È quindi scattato il ricovero immediato. La Elica, dove il 52enne lavora, ha provveduto, di concerto con l’Asur, ad attivare subito tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale impiegato nello stabilimento. La conferma della notizia è arrivata, ieri, anche attraverso una nota congiunta firmata dai sindaci di Mergo, Fausto Sassi, e di Rosora, Luca Possanzini, che l’hanno diffusa sui social.

«A seguito degli opportuni e dovuti contatti con il servizio sanitario e le autorità competenti - scrivono - è emersa la certezza di un soggetto positivo al Covid-19, lavoratore dipendente della Elica presso lo stabilimento di Mergo. La persona in questione - vanno nei dettagli Sassi e Possanzini - ha un’abitazione a Rosora, dove ha la residenza, ma è domiciliata in un comune diverso da Rosora e da Mergo». E ancora: «Si ribadisce la scrupolosa osservanza alle direttive contenute nei vigenti decreti nazionali e regionali, finalizzati al contenimento del Covid-19». Intanto. nello stabilimento di Mergo della Elica, ieri, è stata eseguita la sanificazione alla presenza del medico aziendale. L’azienda ha reso note le disposizioni della procedura di emergenza Covid-19: dalle 6 di oggi saranno attivate una serie di misure precauzionali in tutti i siti Elica, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa. Sarà avviato il protocollo sanitario per gestire il contagiato e il personale cui potenzialmente potrebbe essere stato a contatto. Saranno distribuite mascherine e gel igienizzante, l’accesso alla mensa sarà contingentato. A disposizione dei dipendenti uno scanner per misurare (volontariamente) la temperatura.

Bloccate le trasferte e chiusa la palestra aziendale. Vietato circolare tra i siti Elica, così come gli assembramenti nei corridoi o di fronte alla macchina del caffè. Stop all’ingresso da parte di persone estranee all’azienda, sospese tutte le riunioni nelle quali non potrà essere garantita la distanza di un metro tra i partecipanti, in tal caso l’invito della direzione aziendale è quello di usare la piattaforma Teams.

© RIPRODUZIONE RISERVATA