Coronavirus, domenica fa rima con "zero": nessun contagio nelle Marche / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Un confortante "zero" alla voce contagi nella penultima domenica di luglio nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che dopo i tre casi positivi (uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Fermo) di ieri, ecco la casella vuota riferita a domenica 19 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 964 tamponi: 497 riguardano il percorso nuove diagnosi e 467 sono riferiti invece al percorso guariti.

