Coronavirus, salgono i positivi nelle Marche: sono 3. C'è una coppia di bengalesi nell'Ascolano rientrata in Italia a fine giugno/ I tamponi analizzati in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi nelle Marche tornano salire i nuovi positivi. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1010 tamponi: 596 nel percorso nuove diagnosi e 414 nel percorso guariti. Tre casi positivi: uno registrato in provincia di Pesaro Urbino e due in provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda questi ultimi sarebbe una coppia di bengalesi, un uomo e una donna, residenti a San Benedetto, in una zona centrale. La persona positiva nel Pesarese è invece una donna con una bassissima carica virale.





Anche ieri, martedì 7 luglio, nelle Marche non sono stati registrati morti per Coronavirus. Si tratta del ventIduesimo giorno consecutivo. L'ultimo decesso risale infatti al 15 giugno. Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

