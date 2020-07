Nelle Marche un solo nuovo contagio da coronavirus su 1.061 tamponi effettuati. Nessuna vittima da 27 giorni

IL CONTAGIO NELLE REGIONI TEMPO REALE

ANCONA - Un nuovo contagio danelle. Ilha comunicato infatti che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.061 tamponi: 630 nel percorso nuove diagnosi e 431 in quello guariti. Il caso positivo è stato registrato in provincia di Macerata.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Il Gores nel bollettino pomeridiano ha anche comunicato che nelle Marche non ci sono stati decessi collegabili al coronavirus. E' il ventisettesimo giorno consecutivo con zero vittime.