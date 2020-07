ANCONA - Epidemia di Coronavirus, un altro "zero" alla voce contagi nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che non si sono verificati casi positivi nelle ultime 24 ore. In questo arco di tempo sono stati effettuati 299 tamponi: 185 nel percorso nuove diagnosi e 114 nel percorso guariti e - come detto - nssun caso positivo è stato registrato.

Ultimo aggiornamento: 10:38

