Coronavirus, ancora morti nelle Marche: oggi sono 9, sei donne e tre uomini /La mappa del Covid in tempo reale

ANCONA - Si allunga ancora la lunga lista dei morti da coronavirus nelle Marche. Oggi sono 9, 6 donne e tre uomini con un'età compresa tra 76 e 98 anni: avevano tutti patologie pregresse. Dall'inizio della pandemia la nostra regione ha pianto 1.373 vittime per il Covid, 801 uomini e 572 donne.

Lieve aumento oggi dei ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24 ore sono arrivati a 603 (+2 su ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 85 (-2), in semi intensiva 140 (-4), in reparti non intensivi 378 (+8). Nell'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione ci sono anche 19 dimessi, mentre le persone che si trovano nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverate) sono 26 (-1) e gli ospiti di strutture territoriali 260 (+2). Restano oltre 60 i degenti ricoverati nel Covid Hospital di Civitanova Marche. In calo i positivi in isolamento domiciliare da 13.220 a 12.914, il totale dei ricoverati più isolati è 13.517. Le persone in quarantena per contatti con contagiati scendono da 13.813 a 13.449, di cui 3.353 con sintomi, 486 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenze salgono a a 18.179.

