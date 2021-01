Coronavirus, sono 15 i morti oggi nelle Marche, 1.676 dall'inizio della pandemia /La mappa del Covid in tempo reale

ANCONA - I morti da Covid nelle Marche oggi (7 gennaio 2021) sono 15, otto uomini e sette donne. Dall'inizio della pandemia le vittime nella nostra regione sono 1.676.

Cresce ancora nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 e viaggia verso i 600: altri 11 nelle ultime 24 ore fanno salire il numero di degenti a 590. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata dimesse 14 persone ma sono aumentati i ricoveri in Terapia intensiva (69, +2), in Semintensiva (162, +3) e in reparti non intensivi (359, +6). Intanto calano gli assistiti nei pronto soccorso (45, -2) e gli ospiti di strutture territoriali (220, -6). Il numero di positivi in isolamento domiciliare sfiora i 13mila (12.992, +273) mentre i guariti passano a 29.633 (+48). In crescita anche gli isolati in casa per contatto con contagiati: sono 13.297 (+105) di cui 4.264 con sintomi e 608 operatori sanitari.

