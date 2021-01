Covid, i morti nelle Marche oggi sono 14, il più giovane aveva 63 anni. Dall'inizio della pandemia sono 1.661 /La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Il Covid fa ancora morti nelle Marche, oggi sono 14, otto donne e sei uomini. La vittima più giovane è un uomo di 63 anni, residente ad Acqualagna. Dall'inizio della pandemia i decessi nella nostra regione per la pandemia da coronavirus sono 1.661.

Ancora in aumento nelle Marche il numero di ricoverati per Covid-19: da 560 a 579 (+19). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: crescono i degenti in Terapia intensiva (67, +2), in Semintensiva (159, +2) e in reparti non intensivi (353, +15). Nell'ultima giornata sono 30 le persone dimesse. Gli ospiti di strutture territoriali sono ora 226 (-3) mentre 47 (+3) sono assistiti nei pronto soccorso (che tecnicamente non risultano tra i ricoverati). Impennata anche di positivi in isolamento domiciliare (12.719, +573) mentre i guariti passano a 29.585 (+138). In aumento anche gli isolati in casa per contatto con contagiati: 13.192 (+145) tra i quali 4.154 con sintomi, 602 sono operatori sanitari.

Ultimo aggiornamento: 18:11

