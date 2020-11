Coronavirus, sono 529 i nuovi positivi di oggi nelle Marche, ieri erano stati 452 /I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 529, ieri il Giores ne aveva ufficializzati invece 452.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3282 tamponi: 1793 nel percorso nuove diagnosi e 1489 nel percorso guariti.

I positivi sono 529 nel percorso nuove diagnosi (161 in provincia di Macerata, 139 in provincia di Ancona, 85 in provincia di Pesaro-Urbino, 55 in provincia di Fermo, 56 in provincia di Ascoli Piceno e 33 da fuori regione).

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Portati via dalla Lazzarelli infestata dal Covid 16 anziani dei 61... IL FOCOLAIO Casa di riposo choc, due morti e 61 positivi. L'appello del...

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (81 casi rilevati), contatti in setting domestico (122 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (26 casi rilevati),

LEGGI ANCHE: Torrette annaspa, scoppiano i reparti Covid: si teme il taglio del 50% delle sedute operatorie

LEGGI ANCHE:Focolaio a Cardiologia, contagiato anche il primario insieme a 7 pazienti. Stefanelli: «Il caso uno prima del ricovero era negativo»

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA