Coronavirus, oggi otto morti, il più giovane aveva 39 anni. Nelle Marche dall'inizio della pandemia le vittime sono 1.188 /Il contagio in tempo reale

ANCONA - Sono 8 i morti da Covid nelle Marche e comunicati dal Gores, 4 che si sono verificati oggi e altri 4 che non erano stati conteggiati. Il più giovane aveva solo 39 anni, residente a Ostra, morto all'ospedale di Jesi. Con i decessi comunicati dal Gores il numero delle vittime da coronavirus nella nostra regione dall'inizioe della pandemia sono 1.188. Ieri, sabato 21 novembre 2020, erano stati 12. I nuovi positivi sono stati invece 529.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Coronavirus, sono 529 i nuovi positivi di oggi nelle Marche, ieri... LA COMMOZIONE Domenica In, Matteo Bassetti in lacrime per la mamma morta: le parole...

LEGGI ANCHE: Coronavirus, sono 529 i nuovi positivi di oggi nelle Marche, ieri erano stati 452 /I numeri del contagio in tempo reale

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 22 novembre dalle ore 17

IL CONTAGIO IN TEMPO REALE

I nuovi contagiati dal Covid comunicati oggi dal Gores sono 452. Sono arrivati intanto a quota 630 i ricoveri per il virus negli ospedali marchigiani, 7 in più su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 86, +5, quelli in aree semi intensive sono 139, +2, mentre quelli in reparti non intensivi sono 405, invariati rispetto a ieri.

LLL

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA