Coronavirus, altri 13 morti nelle Marche. Dall'inizio della pandemia sono 1.698 /La mappa del contagio

ANCONA - Ancora 13 morti per il Covid nelle Marche oggi 9 gennaio 2021, nove uomini e quattro donne. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 1.698, 81 anni l'età media.

È rimasto invariato a 600 nelle Marche, nelle ultime 24 ore, il numero di persone ricoverate per Covid-19. Sono aumentati in pazienti in Terapia intensiva (71, +3) e invece diminuiti in Semintensiva (160, -1) e in reparti non intensivi (369, -2). Nell'ultima giornata sono state dimesse 29 persone. Emerge dall'aggiornamento pubblicato dal Servizio Sanità della Regione. Gli assistiti nei Pronto soccorso passano da 35 a 45 (+10) mentre gli ospiti di strutture territoriali sono ora 223, +3). Crescono i positivi in isolamento domiciliare (14.006, +594) e i guariti (29.837, +85). In aumento anche gli isolati per contatto con contagiati (13.734, +108).

