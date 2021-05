Coronavirus, altri 252 casi positivi ma con meno tamponi testati. Due province continuano a correre / Il contagio nelle regioni

ANCONA - Giorni importanti per capire oltre che nei due comuni in "arancione rafforzato" anche in altre zone delle Marche il ritmo dei contagi con il report di oggi - venerdì 14 maggio 2021 - che segnala altri 252 casi positivi, 19 in più rispetto a quelli registrati ieri ma con quasi cinquecento tamponi testati in meno rispetto a giovedì con il rapporto positivi/testati pari dunque al 10% mentre ieri era dell'8,7%.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 252 con una suddivisione diversa perchè crescono i casi di Covid nell'Ascolano tanto che in quella provincia ne sono stati registrati appena tre in meno rispetto a quella pesarese, Ma ecco i dati provincia per provincia: 53 quella di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 30 in provincia di Fermo, 62 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (56 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (79 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 50 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 667 test e sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 2%.

