Un anno dopo concerti, preghiere e dibattiti

Un anno dopo la strage Corinaldo la città dedicherà la notte intera alla commemorazione con un faro puntato verso il cielo. Oggi sabato 7 dicembre dal tramonto fino all’alba, chi vorrà potrà recarsi in piazza Il Terreno per un pensiero, una preghiera, un ricordo. Anche a Fano ci sarà una messa in suffragio di Benedetta, oggi alle 17 nella parrocchia del Carmine. Mentre domani a Senigallia il clou degli eventi. La giornata prenderà avvio alle ore 9 alla Cattedrale con la Messa in memoria delle vittime. Alle ore 10,30 al Teatro La Fenice, si terrà l’iniziativa “Dovere della responsabilità - diritto al divertimento. Il codice etico nelle Marche e le esperienze in Italia”. L’incontro sarà condotto dal giornalista Gianluca Ales e inizierà con i saluti delle autorità. A seguire gli interventi di Valerio Magrelli e la tavola rotonda con il governatore Luca Ceriscioli, il garante regionale per i diritti Andrea Nobili, il presidente dell’Associazione nazionale discoteche Maurizio Pasca, la presidente del Cogeu Luigina Bucci e il direttore dell’Amat Gilberto Santini. Nel pomeriggio, alle ore 15,30 alla discoteca MamaMia, si svolgerà l’incontro aperto degli studenti intitolata “Noi ci siamo” a cura di ScuolaZoo. Il momento clou sarà rappresentato dall’assemblea condotta da Andrea Caretto e da Giovanni Di Giacomo. L’obiettivo è dire ai ragazzi che si può ballare, saltare, sudare, stare in gruppo senza essere pericolosi per gli altri. Alle ore 19,30 in piazza Garibaldi prenderà avvio la lunga serata dal titolo “Riprendiamoci la musica” condotta da Massimo Cirri che inizierà con i saluti di Mangialardi, Ceriscioli e Luigina Bucci (presidente del Cogeu). Alle ore 20 sarà proiettato il cortometraggio “Mi batte forte il tuo cuore”, opera di Lorenzo Cicconi Massi in ricordo delle vittime della Lanterna Azzurra. Alle ore 20,10 il concerto “Dedicato a voi” di Corrado Mancini, Filippo Lombardelli e Monopoli, musicisti di Senigallia provenienti dai licei dove studiavano Emma e Asia. Alle ore 20,45 si terrà invece “Letture d’autore” con l’attrice Roberta Biagiarelli, mentre alle 21.15 sarà la volta del concerto di 13Pietro, Ernia e Rkomi. Durante la serata ci sarà la proiezione di messaggi video tra i quali quelli di Simone Cristicchi Maria Grazia Cucinotta Gemitaiz, Neri Marcorè i Modena City Ramblers, Ermal Meta, Alessandro Preziosi, Dj Ringo, Saturnino e Luca Zingaretti.

