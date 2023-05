Decreto alluvione Emilia Romagna, dagli indennizzi alle imprese allo stop ai tributi fino al 31 agosto: tutte le misure

Uno stanziamento totale di oltre 2 miliardi. Il consiglio dei ministri vara il decreto maltempo per i primi interventi per fronteggiare l'emergenza alluvionale che ha colpito principalmente l'Emilia-Romagna. Dal sostegno alle imprese allo stop ai versamenti tributari. Ecco cosa prevede il provvedimento del governo.

Meloni: Decreto legge per Emilia Romagna è molto corposo

Decreto alluvione, tutte le misure

«Il decreto legge prevede - ha spiegato illustrandolo la premier Giorgia Meloni - la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto, con ripresa dei pagamenti fino al 20 novembre.

Prevede il differimento per i Comuni e le Province del pagamento dei mutui verso Cdp. Sul tema delle utenze, è gi stata deliberata la sospensione del pagamento da parte di Arera ma c'è una norma che rafforza questa previsione». Per quello che riguarda i mutui - ha precisato la premier - non c'è bisogno di una norma: fa fede il protocollo d'intesa che esiste tra governo e Abi in caso di eventi calamitosi. Per quanto concerne la burocrazia, c'è la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, compresi i concorsi.

LA SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola, c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica e abbiamo dato facoltà al ministro dell'Istruzione di lavorare con una certa flessibilità per l'adempimento degli esami di maturità in base alle necessità degli istituti coinvolti. Anche il ministro dell'Università prevede la possibilità di didattica ed esami a distanzà. In materia di lavoro, ha aggiunto Meloni, che ha illustrato il provvedimento al presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, «prevediamo una cig in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Questa misura è coperta fino a 580 milioni di euro. Ma prevediamo anche una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con una copertura che arriva fino a 300 milioni di euro». Inoltre, «prevediamo un rafforzamento dell'accesso al Fondo di garanzia per le pmi con previsione di un aumento della garanzia, anche fino al 100%. Anche qui la copertura, destinata interamente alle aziende delle zone colpite è di di 110m milioni di euro. Il ministero degli Affari esteri ha previsto contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione, a valere sul fondo Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni sul fondo 394/81 dedicata all'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10 per cento».

Il Ministero dell'agricoltura ha stanziato 100 milioni di euro per interventi di indennizzo a favore delle aziende agricole e ulteriori 75 milioni a valere sul Fondo di innovazione per l'acquisto di macchinarì. Ancora, Meloni ha segnalato l'estensione delle competenze del commissario alla Siccità, per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell'acqua. Il Ministero della salute ha messo a disposizione 8 milioni di euro per i primi interventi di ripristino delle strutture sanitariè.

LE PROPOSTE DEL MEF

Ci sono alcune proposte formulate dal Mef, come la vendita dei mezzi confiscati dall'Agenzia delle Dogane con proventi destinati a questo fine e abbiamo autorizzato estrazioni straordinarie di Lotto e superenalotto. Il ministro della Cultura ha previsto l'aumento temporaneo di un euro dei biglietti di ingresso ai musei per mettere in sicurezza i beni culturali interessati dall'alluvione. C'è dal Ministero del turismo un fondo di ulteriori 10 milioni per l'indennizzo delle aziende turistiche colpite. Il ministro dello Sport mette a disposizione 5 milioni di euro per la manutenzione delle infrastrutture sportive. Sono in dirittura d'arrivo misure a sostegno di persone con disabilità. Ai fini della semplificazione, necessaria, il ministro dei Trasporti ha proposto l'anticipo, da subito, della norma del codice degli appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500mila euro per i territori colpiti.