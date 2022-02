L’appello della comunità ucraina per raccogliere anche vestiti e coperte: «Donate cibo e medicine e accogliamo i bambini»

ANCONA - La comunità ucraina delle Marche si attiva per inviare cibo, medicinali, vestiti e soldi ai connazionali. Lanciato anche un appello per dare la disponibilità ad accogliere donne e bambini. Smartphone e pc continuano intanto ad essere l’anello di congiunzione tra est e ovest. Tecnologia fondamentale anche per avere notizie dei figli a Kiev. Come nel caso del cuoco senigalliese Massimo Conditi che vive in Crimea mentre suo figlio è nella capitale ucraina.



La raccolta

La Cum-Comunitl ucraina Marche ha avviato una raccolta di cibo (cose pronte e pratiche, no vetro), medicinali (kit per primo soccorso completo, garze sterile, anticoagulanti, antibiotici, antidolororifici, bende, cateteri, flebo), vestiti e coperte calde. «Arriveranno donne e bambini, avranno bisogno di accoglienza. Chi potrà ospitare visitare la pagina Facebook della comunità ucraina marche oppure inviare mail a comunitaucrainamarche@gmail.com».



Le testimonianze

Il cuoco senigalliese Massimo Conditi vive in Crimea e suo figlio a Kiev. In questi giorni ha rassicurato quanti hanno chiesto notizie ma non nasconde la forte preoccupazione per il figlio 23enne che vive nella capitale ucraina. Non si separa dal computer e dal telefono, in attesa di aggiornamenti. «Ci sentiamo 3-4 volte al giorno – racconta – ho avuto rassicurazioni sul fatto che l’esercito russo non spara sui civili ma prende di mira solo obiettivi strategici, militari e depositi. Lui mi dice che non esce ma un ragazzo della sua età seduto in casa non me lo immagino. Lui dice così, io faccio finta di crederci, mi va bene perché lo sento tranquillo e sta bene». Massimo Conditi da parecchi anni vive a Sebastopoli in Crimea e nel 2014 ha vissuto in prima persona l’invasione russa.

«Qua da me va tutto bene ma c’è poca gente in giro – prosegue – comunque ce l’aspettavamo quanto sta accadendo, io già due mesi fa avevo detto a mio figlio di fare il passaporto e di andarsene dalla nonna a Castiglioni di Arcevia ma doveva lavorare. Sono preoccupato anche se da quello che mi dicono i miei amici, lui ne parla poco, a kiev la situazione non è quella che viene descritta, i civili dovrebbero essere al sicuro». Il suo ragazzo è quasi coetaneo del soldato dell’esercito ucraino, figlio del concittadino senigalliese Claudio Quaglia. Il quale ieri ha informato che è sempre più difficile avere informazioni. «Le comunicazioni telefoniche in Ucraina sono monitorate dagli invasori russi – spiega – I miei contatti hanno paura di mandarmi informazioni» prosegue, assicurando che «alle 7 di stamattina (ieri ndr) era ancora vivo».

