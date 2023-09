La Commissione pari opportunità delle Marche raccoglie fondi per il terremoto in Marocco

ANCONA Dalla Commissione regionale Marche per le Pari opportunità aiuti per la popolazione del Marocco. In particolare la Commissione regionale Cpo intende sostenere economicamente la popolazione marocchina colpita dal terremoto attraverso un raccolta fondi dell'Associazione Acmid-Donna Onlus.

LEGGI ANCHE: "Mareviglia" anconetana, cresce l'attesa per la 24° candelina della Regata del Conero

L'emergenza

«Due grandi tragedie hanno sconvolto in questi giorni il Marocco e la Libia.

Due catastrofi naturali che hanno registrato migliaia di vittime tra le rispettive popolazioni nei confronti delle quali va il nostro sostegno incondizionato», sottolinea la presidente della Commissione Regionale Pari opportunità, Maria Lina Vitturini, pronta ad accogliere tutti gli appelli e le richieste di aiuto che le verranno rivolte. «La prima è arrivata dal Marocco - evidenzia - dove in questo momento c'è bisogno di tutto». Attenzione all'ospedale pediatrico di Marrakech: «La struttura è crollata e molti pazienti sono stati trasportati a Casablanca, ma servono altre strutture disponibili ad accoglierli. Tra poco arriverà il freddo e ci sarà bisogno di aiuti di ogni tipo».