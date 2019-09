Come se fosse estate ecco le zone più calde anche nei prossimi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E qualcuno va ancora al mare. Caldo anomalo fino a martedì: Le temperature sull'Italia continuano a mantenersi molto alte per il periodo con scarti anche di 4-5°C in più rispetto alle medie su alcune regioni. E' una situazione determinata non solo dalla stabilità anticiclonica ma anche dalla matrice stessa dell'anticiclone che ha caratteristiche afro mediterranee. Il caldo è anche accompagnato da umidità elevata dell'aria tanto che su alcune zone della Sardegna e delle regioni tirreniche, potremmo persino parlare di afa, proprio come in estate. Tutto il weekend e i primi giorni della nuova settimana saranno ancora caratterizzati da questo clima tardo estivo, poi la discesa di un fronte di aria fredda dal nord Europa porterà un calo delle temperature.Domenica: temperature sopra media su tutta l'Italia, 2-3°C in più al Nord, fino a 4-5°C in più al Sud dove si potranno registrare ancora valori massimi fino a 30°C in Puglia, Sicilia, Calabria. Fino a 30°C anche le massime della Sardegna meridionale.Lunedì-martedì: ottobre si apre all'insegna del caldo anomalo ovunque con ulteriori rialzi termici al Nord dove le massime potranno sfiorare anche i 28°C in Emilia Romagna. Caldo semi estivo anche al Sud e sulle Isole Maggiori con punte ancora fino a 30°C.