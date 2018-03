Colpi anche nelle Marche con tecnica dei falsi avvocati Arrestati due truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Sono accusati di almeno trenta truffe con al tecnica dei falsi avvocati. Decine di vittime, anche nelle Marche: arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa due campani che avrebbero messo su un bottino di circa 100mila euro colpendo tra Marche, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna dall’ottobre 2017 ad oggi.Uno dei due indagati è stato preso mentre stava mettendo a segno un altro colpo in Puglia con la “collaudata” tecnica del falso incidente in sui sarebbe coinvolto un familiare delle vittime, pretesto con cui si chiedono soldi per sbloccare la situazione.