Incubo code, sull'autostrada i chilometri di fila tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto sono 13. Chiusa anche la superstrada ​per Foligno

ANCONA - Un altro pomeriggio da incubo sull'. Laattorno alle 19 era di tre chilometri (in aumento) da Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, altri 8 chilometri tra Fermo e Grottammare e ancora altri 2 fino a San Benedetto. E se chi si trova incolonnato sull'autostrada deve armarsi di santa pazienza non va meglio a chi ha deciso di attraversarse l'Appennino transitando per la Quadrilatero Civitanova-Foligno. Sulla strada statale 77 “della Val di Chienti” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno in località Muccia (km 31,300) in provincia di Macerata, a causa di un veicoli in fiamme. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Muccia Sud.