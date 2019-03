Classifica del clima Ancona è la prima delle province marchigiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una classifica tira l'altra. C'è quella dove si vive meglio per la sicurezza, quella per la cultura, quella per i servizi sociali e ce ne sono anche altre. C'è anche quella dove si vive meglio per il clima. In testa chi c'é? Qualcuno sorpreso, altri no, ma davanti a tutti c'è Imperia. E le province marchigiane? Ancona è davanti a tutte al dodicesimo posto, Pesaro è seconda al 34° posto quindi Ascoli al 56°, Fermo al 69° e subito dietro Macerata al settantesimo.