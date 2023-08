Circe è arrivata nelle Marche, cielo nero e pioggia su Ancona (a Pesaro ha già smesso). L'aggiornamento meteo. Il video

Ci siamo, Circe è arrivata con l'attesa che si riserva agli ospiti più sgraditi. Dalle ore 15 pioggia battente sulla provincia di Pesaro e Urbino (con un break alle 16.10), con celle temporalesche al momento localizzate su Ancona e bacino del Metauro. Nel capoluogo dorico, in particolare, il cielo si è letteralmente spento (come se fosse notte, coperto dalle nuvole) intorno alle 16. Subito dopo la pioggia si è scatenata con tuoni e fulmini. Il vento, di burrasca, ha buttato giù i motorini posteggiati in piazza della Repubblica e fatto azionare le campane come in una giornata di festa. In generale questa ondata di maltempo sta procedendo con stop&go: non si segnalano attualmente grandine, criticità o interventi dei vigili del fuoco. Ad Ancona la pioggia intensa ha subito formato su alcune strade uno strato d'acqua che complica la circolazione dei veicoli.

Il punto

Nelle ultime ore - secondo quanto riportato dalla Protezione Civile delle Marche - si sono sviluppati temporali inizialmente nel Montefeltro e zone limitrofe; intorno alle 15 i fenomeni hanno interessato anche la costa e la fascia collinare centro-meridionale. Il picco massimo registrato è stato di 25mm/1ora registrato a Monte Petrano (Comune di Cantiano) e a Fiumesino (Comune di Falconara Marittima). Per le prossime tre ore sono attesi ancora fenomeni intensi in tutta la regione, in particolare nel settore centrale. Per quanto riguarda i livelli idrometrici allo stato attuale non si segnalano innalzamenti.

Guarda il video

L'allerta

La Protezione civile aveva diramato un’allerta su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata di oggi 4 agosto 2023, con particolare attenzione nella fascia pomeridiana. Dalle 12 alle 24 l’allerta è di colore arancione (criticità moderata) per temporali, su tutta la regione, a cui si aggiunge un’allerta gialla (limitata però alle aree costiere e collinari centrali delle Marche) per criticità idraulica, legata al rischio di piene dei fiumi. Previste (almeno sulla zona pesarese) grandinate anche di importante intensità.

Domani l'allerta cambia tonalità: colore giallo (temporali) su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani, sabato 5 agosto

Allerta arancione prevista fino alla mezzanotte di oggi 4 agosto 2023

Senigallia e Fabriano

In provincia di Ancona anche Fabriano, colpita da precedenti ondate di maltempo, ha aperto il Centro operativo comunale. «Considerata l'allerta meteo con attivazione della fase di preallarme, è stato aperto il Coc presso la Sala Operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile, in via delle Fornaci n. 108, dalla mezzanotte di oggi 4 agosto e fino al provvedimento di revoca dell'apertura». Per emergenze contattare il numero di emergenza della Protezione civile di Fabriano.

Anche il Comune di Senigallia, cittadina colpita dall'alluvione del Misa e del Nevola lo scorso settembre, ha aperto il Coc alle 12 di oggi. Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato l'ordinanza contingibile ed urgente con cui ha disposto, «dalle 12, anche la chiusura dei centri diurni disabili, del centro diurno alzheimer, delle attività delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni e dei centri estivi pubblici e privati, del centro pomeridiano "Germoglio" e degli impianti sportivi che svolgono attività all'aperto». Disposto «l'annullamento di tutti gli eventi all'aperto e di tutte le attività ad essi connesse». Ieri erano stati annullati tutti gli eventi all'aperto, dalle 12 alle 19, del Summer Jamboree (leggi qui).

Previsioni per domani sabato 5 agosto 2023

Cielo al mattino sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi cumuliformi dalla tarda mattinata. Precipitazioni nel pomeriggio temporali sparsi localmente intensi in particolare sul settore centro-meridionale. Fenomeni in completo esaurimento nel tardo pomeriggio. Temperature in diminuzione. Venti nord-occidentali di brezza tesa nelle zone interne e moderati lungo la costa in temporanea rotazione da nord-est nelle ore centrali lungo la fascia costiera

Mare mosso



Notizia in aggiornamento +++