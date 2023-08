Circe è arrivata nelle Marche, pioggia battente su Pesaro. L'aggiornamento meteo

Ci siamo, Circe è arrivata con l'attesa che si riserva agli ospiti più sgraditi. Dalle ore 15 pioggia battente sulla provincia di Pesaro e Urbino, con celle temporalesche (ma senza pioggia) al momento localizzate su Ancona e bacino del Metauro. La Protezione civile aveva diramato un’allerta su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata di oggi 4 agosto 2023, con particolare attenzione nella fascia pomeridiana. Dalle 12 alle 24 l’allerta è di colore arancione (criticità moderata) per temporali, su tutta la regione, a cui si aggiunge un’allerta gialla (limitata però alle aree costiere e collinari centrali delle Marche) per criticità idraulica, legata al rischio di piene dei fiumi. Previste (almeno sulla zona pesarese) grandinate anche di importante intensità.

Allerta arancione prevista fino alla mezzanotte di oggi 4 agosto 2023

Senigallia e Fabriano

In provincia di Ancona anche Fabriano, colpita da precedenti ondate di maltempo, ha aperto il Centro operativo comunale. «Considerata l'allerta meteo con attivazione della fase di preallarme, è stato aperto il Coc presso la Sala Operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile, in via delle Fornaci n. 108, dalla mezzanotte di oggi 4 agosto e fino al provvedimento di revoca dell'apertura». Per emergenze contattare il numero di emergenza della Protezione civile di Fabriano.

Anche il Comune di Senigallia, cittadina colpita dall'alluvione del Misa e del Nevola lo scorso settembre, ha aperto il Coc alle 12 di oggi. Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato l'ordinanza contingibile ed urgente con cui ha disposto, «dalle 12, anche la chiusura dei centri diurni disabili, del centro diurno alzheimer, delle attività delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni e dei centri estivi pubblici e privati, del centro pomeridiano "Germoglio" e degli impianti sportivi che svolgono attività all'aperto». Disposto «l'annullamento di tutti gli eventi all'aperto e di tutte le attività ad essi connesse». Ieri erano stati annullati tutti gli eventi all'aperto, dalle 12 alle 19, del Summer Jamboree (leggi qui).

Notizia in aggiornamento +++