I cinofili dei vigili del fuoco delle Marche al lavoro tra le macerie del ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA – Sono partiti subito dopo la tragedia, da giorni sono al lavoro tra le macerie del Ponte Morandi a Genova all’incessante ricerca di vittime e dispersi.Si tratta dei vigili del fuoco delle Marche, partiti immediatamente dopo la tragedia del ponte crollato. In particolare sono stati chiamati in Liguria, oltre agli altri, gli animali e gli istruttori del nucleo cinofili, la cui opera è stata ed è fondamentale per le ricerche tra le macerie