Giornata da incubo alla casa di riposo, morti due anziani contagiati dal Coronavirus

CINGOLI - Due ospiti della casa di riposo di Cingoli morti a causa del Coronavirus: comunità sotto choc. Deceduta anche la 74enne di Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro, ricoverata all’ospedale di Civitanova in terapia intensiva; era stata la prima paziente contagiata dal Covid-19 ad essere ricoverata in un nosocomio maceratese.

Domenica sera, alla casa di riposo di Cingoli, è morto a causa del Covid-19, un 69enne, affetto da altre patologie da diversi anni. L’uomo, invalido, non era sposato e da qualche anno era ospite nella struttura cingolana. Faceva parte delle 29 persone risultate positive al virus domenica. I funerali dell’uomo si sono svolti ieri mattina nel cimitero di Villa Strada.







Nella notte tra domenica e lunedì è deceduta anche Isolina Carbonari, 89 enne, la prima cingolana risultata positiva al Covid-19 nove giorni fa e ricoverata in terapia intensiva a Camerino. La cerimonia funebre si terra questa mattina, secondo le norme stabilite dall’emergenza, sempre al cimitero di Villa Strada. Nel frattempo cresce ovviamente la preoccupazione tra i familiari e i parenti degli ospiti della casa di riposo, dove i contagiati sarebbero al momento 35 (compresi i due operatori sanitari). © RIPRODUZIONE RISERVATA