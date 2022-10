ANCONA - Un lungo vis-à-vis iniziato fuori dal palazzo del Consiglio regionale e proseguito anche dentro, quando i lavori dell’aula erano stati momentaneamente sospesi. Gli esponenti di maggioranza parlano di un confronto franco e sereno. Quelli di opposizione di un vero e proprio scontro. Ma al di là delle barricate e delle posizioni partigiane, c’è un fatto: al chiarimento di ieri tra il governatore Francesco Acquaroli ed il capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli è seguita la chiusura della partita sulla formazione della nuova giunta. Con tanto di annuncio dei nomi dei nuovi assessori nella riunione di maggioranza che, questa settimana, è provvidamente (o volutamente) slittata dal lunedì al martedì.



I rumors



Radio Palazzo Leopardi parlava ieri di un tentativo di mediazione tra i due per garantire comunque a Ciccioli una exit strategy dignitosa dopo il no perentorio all’ingresso in giunta. Tra i rumors circolati, ce n’è uno in particolare che ha tenuto banco nelle ultime ore: l’ipotesi che per Ciccioli si profili un trasferimento a Roma, magari con un ruolo tecnico in un ufficio ministeriale. Un piano B tipo quello che la Lega sta valutando per Mauro Lucentini, rimasto fuori dal Parlamento dopo le elezioni del 25 settembre. Per ora si tratta di un’ipotesi, appunto, ma se dovesse concretizzarsi in Consiglio regionale resterebbe vacante la casella del capogruppo di Fratelli d’Italia. Un ruolo che - non è un mistero per nessuno - sta ormai fin troppo stretto a Ciccioli. E dato che il sogno di diventare assessore per lui si è sciolto come neve al sole, un incarico romano potrebbe essere una buona alternativa. Ma la decisione su questa e su altre partite è stata rinviata di qualche giorno. Intanto, nelle prossime ore Acquaroli firmerà il decreto di nomina dei nuovi assessori, così da poter di nuovo contare su un esecutivo pienamente operativo dopo l’elezione in Parlamento di Castelli, Latini e Carloni. Poi, probabilmente dalla prossima settimana, si occuperà delle tessere del puzzle che ancora mancano all’appello. Oltre al futuro prossimo di Ciccioli, la definizione dei presidenti delle commissioni consiliari che andranno a sostituire la coordinatrice regionale di FdI e neo senatrice Elena Leonardi alla Sanità e il nuovo assessore in quota Lega Andrea Antonini al Governo del territorio. Un’altra settimana di passione per il governatore, insomma.