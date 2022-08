Che tempo fa a Ferragosto nelle Marche? Previsioni, ecco il bollettino della Protezione civile

Un grande classico: pioggia durante le ferie d'agosto. Preparatevi: che tempo fa a Ferragosto? E il 16 agosto? Il bollettino della Protezione civile delle Marche è una specie di sentenza. Per Ferragosto meglio muoversi di prima mattina perché nel pomeriggio, rapidamente, il cielo si coprirà lasciando spazio al nord delle Marche a temporali anche insistenti. Nel dettaglio: per il 15 agosto cielo poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata specie nel settore centro-settentrionale. Possibilità di locali rovesci o temporali nella seconda parte della giornata, in formazione nelle zone interne ed in successivo spostamento verso la costa. I fenomeni potranno risultare più probabili nel settore centro-settentrionale della regione. Temperature: in aumento nei valori minimi. Venti: moderati sud-occidentali. Mare: poco mosso

Previsioni per martedì 16 agosto 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso nelle prima parte della giornata, poco nuvoloso dal pomeriggio. Non si escludono rovesci residui nella prima parte della giornata. Mare mosso in mattinata, poco mosso dal pomeriggio.

