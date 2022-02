Carlo Ciccioli: «Governiamo 15 regioni, Lega e Fdi sono affini. Nessun partito è suicida»

CARLO CICCIOLI

Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale

Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale: la tempesta sul centrodestra è destinata a perdurare?

«Secondo me è uno strappo rimediabile. Sulle vicende parlamentari e sull’elezione del presidente della Repubblica Fratelli d’Italia ha sempre creduto che il centrodestra potesse avere un ruolo vincente».



Poi cosa è successo?

«Salvini ci ha provato, ma non ha insistito e Forza Italia sembrava preferire le trattative trainata dai centristi».

Le vicende romane si ripercuoteranno sul governo regionale? Fratelli d’Italia ha il governatore, ma la Lega è il gruppo più numeroso in maggioranza.

«Non succederà, per due motivi. Il primo è politico: la Lega e Forza Italia nelle Marche sono affini, c’è completa omogeneità. Poi c’è una questione tecnica da non sottovalutare: il centrodestra governa insieme in 15 regioni e in centinaia di Comuni. Non si può mettere in crisi un’alleanza del genere così forte sul territorio. Nessun partito è suicida».

E allora cosa succederà nei prossimi giorni?

«Si andrà a ricucire cercando un nuovo equilibrio, che sarà fatto di maggiore intesa. Abbiamo visto che andare ciascuno per conto proprio non paga. Il mancato voto per la Casellati non è stato edificante e in certe situazioni i nodi vengono al pettine».

Salvini ha lanciato l’idea di una federazione sul modello del partito repubblicano americano. È il momento giusto?

«Ben venga la federazione, perchè ci fa essere più coesi. L’unione delle forze conservatrici di destra è utile e la vedo bene. Detto questo non si può ripetere l’errore di una fusione impropria e a freddo come avvenuto per il Pdl e su cui Alleanza nazionale aveva puntato molto: poi è finita come è finita. Per questo occorre ragionare in maniera approfondita sul percorso da avviare».

La Meloni dopo l’incarico a Mattarella ha lanciato la petizione per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

«Mi trova perfettamente d’accordo. Tutti del resto si sono resi contro che l’attuale metodo non funziona. I grandi elettori sono più orientati verso i propri equilibri di partito e personali che all’elezione di un presidente. E non è questo che gli italiani si aspettano».

