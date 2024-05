ANCONA Va al di là del dibattito tra tecnofobi e tecnofili, il decalogo con cui la Francia vuole regolamentare il rapporto degli under 18 con tutti gli schermi digitali. È ad uso dei genitori per aiutarli a recuperare il controllo della prole. L’ipotesi francese vieta tutti gli schermi, anche la tv, sotto i 3 anni; autorizza tv e tablet da 3 a 6 in presenza di un adulto; non dà il telefonino prima degli 11 e consente la connessione ad Internet e lo smartphone (con limiti e sotto sorveglianza) solo dopo i 13. Quanto ai social, proibiti fino a 15 anni, TikTok e Instagram fino a 18.



I punti di vista



Un dibattito che, in Italia, si è polarizzato sullo smartphone nelle scuole. Lo ha rilanciato a febbraio scorso il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che lo sconsiglia dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di primo grado e raccomanda il tablet solo per finalità didattiche e inclusive. Sotto accusa la facilità con cui lo smartphone distrae, condivide immagini all’origine del cyberbullismo e fa confondere la vita reale con quella digitale. Una presa di posizione che ancora deve essere inserita nelle nuove linee guida, ma ipoteca gli sforzi delle scuole in termini di strumenti e competenze digitali con i fondi Pnrr. Per Stefano Parcaroli, amministratore delegato di Med Computer e Med Innovations, gruppo specializzato nel guidare processi di digitalizzazione, tutto dipende da quanto sia incisiva ed efficace l’azione didattica.



Cosa fare



«Informatizzare un’aula non significa portare una tecnologia nella classe, ma adottare nuove modalità per comunicare. È necessaria una didattica diversa che non è più banalmente on line-off line ma opera in una realtà ibrida e richiede una nuova alfabetizzazione degli insegnanti affinché portino a termine il loro compito di informare e quello ancora più prezioso di formare».



Le differenze



Osserva come il tablet aiuti a comunicare (per alunni con deficit o stranieri), trasferisce le competenze (si memorizza meglio con la tecnologia), consente di acquisire nuovi skills. Riccardo Rossini, il presidente dell’associazione dei presidi delle Marche, alla guida dell’Istituto agrario di Pesaro dopo essere stato per venti anni al Liceo scientifico Marconi, non ha dubbi: «Gli schermi sono efficaci ma non sostituiranno mai l’empatia di un docente. Si tratta di uno straordinario ausilio, una tecnologia pervasiva che lo è ancora di più con l’intelligenza artificiale. Devono essere materia di studio. Dobbiamo alfabetizzare i docenti e i ragazzi affinché imparino a decodificare tutto quello che proviene dalla rete. Tuttavia – avverte - imporre di non utilizzare lo smartphone significa che siamo già perdenti. Se la scuola è immersa nella giungla non si vieta ai ragazzi di entrarci ma va insegnato loro come comportarsi in quel determinato contesto».



L’esempio



Patrizia Leoni, dirigente dell’I.C. Senigallia Centro non si stupisce che la Francia abbia introdotto queste misure essendo il primo paese a recuperare l'uso del corsivo. «Per i più piccoli, il recupero della manualità può colmare le lacune accumulate da un uso troppo precoce di queste tecnologie». Ricorda che per Maria Montessori, la mano è il secondo cervello del bambino e che spetta agli adulti mostrare l’esempio.

«A settembre, avremo una carta del genitore che si impegna ad accompagnare il bambino nell’uso dei mezzi». Intanto, il problema varcherà sabato le soglie dell'Ast di Ancona sotto le forme di un corso per i pediatri sul loro ruolo e l’uso delle tecnologie digitali. «Partiamo - spiega Giuseppe Umberto Ciccione, segretario provinciale Ancona della Federazione italiana medici pediatri - da studi che dimostrano che esiste una relazione sul loro eccessivo utilizzo in età prescolare e ritardi del linguaggio o disturbi cognitivi e scambieremo le nostre esperienze personali». Racconta che la dipendenza si manifesta con bimbi che si isolano, hanno cefalea e disturbi nel sonno. Con i nuovi media, sono sì multitasking ma hanno una ridotta capacità d’attenzione, di concentrazione, di comprensione.



La mano tesa



«L’obiettivo - conclude - è aiutare i pediatri a fare un bilancio di salute digitale del bambino e della famiglia e avviare una terapia. Ma la migliore delle soluzioni è che i genitori siano vicini agli adolescenti, età dove cercano stimoli e riferimenti».