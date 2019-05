La terra continua a tremare nel cratere Nella notte scossa di magnitudo 3.1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELSANTANGELO SUL NERA – La terra torna a tremare nella zone del cratere sismico: una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 4.09 in provincia di Macerata. Il sisma, con epicentro a Castelsantangelo sul Nera, si è verificato ad una profondità di 11,9 km. La scossa è stata avvertita in un'area ampia, da Foligno a Norcia, ad Ascoli Piceno. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose. Tra i comuni più vicini all'epicentro, al confine tra Marche e Umbria,