«Strade e aree pubbliche contaminate di continuo, sanificarle non ha senso

CASTELFIDARDO - Disinfettare le strade aiuta a rallentare la diffusione del nuovo Coronavirus? In diverse città delle Marche stanno partendo le prime azioni di disinfezione delle superfici all’aperto, ma la loro utilità è controversa. Lo abbiamo chiesto a Stefano Quadri, specialista in malattie infettive e medicina del lavoro a Castelfidardo, comune che ha invece optato per l’approvvigionamento di mascherine e l’acquisto di uno ozonizzatore, apparecchio medicale impiegato per la loro decontaminazione.

Come si trasmette il virus?

«La via primaria di trasmissione del SARS-CoV-2 è rappresentata dalle goccioline emesse dalle persone infette tramite saliva, tossendo e starnutendo, dai contatti diretti personali, le mani non ancora lavate, la bocca, il naso e gli occhi. Per questo mascherina ed igiene personale aiutano a ridurre il rischio di infezione. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono invece con gli alimenti».

Per quanto tempo il virus resta nell’aria e fino a quale distanza si propaga?

«Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, dal momento che la trasmissione di SARS-CoV2 avviene principalmente tramite goccioline di saliva, la distanza di sicurezza che è importante mantenere deve essere superiore a un metro. Non esiste invece alcuna prova che il contagio di Covid-19 possa avvenire anche a 4,5 metri di distanza e che le particelle virali possano rimanere nell’aria per 30 minuti. Lo studio aneddotico da cui è stata ripresa la notizia è stato ritirato senza spiegazioni subito dopo la pubblicazione».

E sulle superfici esterne come si comporta il virus?

«Anche se esiste uno studio tedesco (non confermato) per cui il virus resiste sulle superfici per 9 giorni, ciò non modifica il fatto che la via di trasmissione da temere è quella respiratoria e non da superfici contaminate (pavimenti compresi) che basta disinfettare con alcol o candeggina per stare tranquilli».

Quali prodotti utilizzare e come disinfettare gli ambienti?

Sul posto di lavoro, le superfici (scrivanie e tavoli) e gli oggetti (telefoni, tastiere, maniglie, porte) devono essere puliti regolarmente. Si consiglia ogni giorno con semplici disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro 1% (candeggina). Lo stesso vale per ambienti chiusi come le scuole. Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, dopo la pulizia sopra descritta, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% per la decontaminazione e adeguata ventilazione durante queste operazioni».

Molti cittadini chiedono interventi straordinari di igienizzazione delle pubbliche vie, ritiene sia una pratica utile a ridurre il possibile contagio?

«Non ha senso sanificare strade ed aree pubbliche perché vengono continuamente contaminate dal passaggio e stazionamento di un numero imprecisato di soggetti portatori del virus. La via di trasmissione da temere è la via aerea e non quella che deriva da superfici contaminate».

