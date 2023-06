ANCONA Il nuovo orario estivo di Trenitalia cerca anche di favorire il turismo domestico, i collegamenti in giornata per le località balneari e le città turistiche delle Marche. Sulla linea Ancona-Roma ad esempio sono previsti due nuovi collegamenti festivi tra Fabriano e Senigallia, in partenza alle ore 8.05 e arrivo nella spiaggia di velluto alle ore 9.31, con ritorno da Senigallia alle ore 19.02 e rientro alle 20.24. Altri otto treni regionali saranno attivi da e per Fabriano con nuova fermata nella stazione anconetana di Palombina, per un totale di 14 treni al giorno.



Verso Bologna



Previsto anche un nuovo collegamento festivo pomeridiano, per tutto l’anno, dei servizi sulla linea Adriatica in partenza da San Benedetto del Tronto alle ore 14.57 e arrivo a Bologna alle ore 18.33 e ripartenza da Bologna alle ore 19.12 per il rientro su Ancona. Nuovi collegamenti festivi con treni regionali tra Ancona e San Benedetto del Tronto con partenza alle 14.15 e 15.45. Confermato anche il collegamento da San Benedetto del Tronto verso Rimini con partenza alle ore 16.05. Rinforzi aggiuntivi del venerdì da Ancona a Rimini con partenza alle ore 10.10 e da San Benedetto ad Ancona in tarda serata. Nuovo servizio anche nei lunedì estivi da Fidenza (8.20) ad Ancona (12.38).

I servizi



Trenitalia ripropone poi servizi specifici per i vacanzieri. Come Marche Line, il treno dei fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto per raggiungere tutte le principali località balneari marchigiane con lo sconto del 50% sul biglietto andata-ritorno. Due i treni in circolazione nei weekend fino al primo ottobre. Per mini vacanze mordi e fuggi ci sono i servizi intermodali treno+bus Conero Link, Fermo Link e Urbino Link per raggiungere con un unico biglietto la baia di Portonovo e le suggestive città d’arte di Fermo e di Urbino. Con Piceno Line inoltre 15 treni collegheranno ogni giorno festivo (dalle 8.40 del mattino alle 22.10 della sera) in 40 minuti San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.

Tuttobici



Tornano per tutta l’estate sui treni del Regionale delle Marche anche le speciali carrozze tuttobici dedicate al trasporto delle due ruote: saranno 24, sulle tratte Ancona–San Benedetto, Ancona–Fabriano e Ancona–Rimini, i treni che ogni giorno avranno speciali carrozze per trasportare fino a 64 bici, dotate anche di prese elettriche per ricaricare le e-bike. In tutto saranno disponibili sui treni regionali delle Marche 2100 posti bici al giorno gratuiti, grazie al Contratto di Servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche. Trenitalia propone poi un vasto assortimento di promozioni, consultabile online. Si va dagli sconti per famiglie con under 15 alla promo Cani Gratis, dall’offerta FrecciaYoung per under 30 alle promozioni per mini gruppi. C’è poi il pacchetto Italia in Tour, con viaggi illimitati a prezzo scontato per 3 o 5 giorni.