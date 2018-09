Carlotta Maggiorana trionfa L'ambita fascia di Miss Italia ritorna nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Miss Italia 2018 è la montegiorgese Carlotta Maggiorana e 37 anni dopo la vittoria dell’anconetana Patrizia Nanetti il titolo di più bella della nazione torna nelle Marche . Dopo aver passato indenne la prima selezione, nella quale le ragazze sono state ridotte da 33 a 15 con l’eliminazione delle altre tre marchigiane finaliste (Laura Schiavoni, Erika Franceschini e Veronica Nucci), la Maggiorana ha conquistato il pubblico del televoto e anche la giuria, presieduta da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, arrivando allo scontro finale nel quale ha superato la napoletana Fiorenza D’Antonio. 26 anni, di Montegiorgio, Carlotta ha occhi e capelli castani, è alta 1,74 mt, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e inviata nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt (del quale è amica) e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto". Carlotta, che ha conquistato anche le fasce nazionali di Miss Tv Sorrisi e Canzoni e Miss Piazza Italia, era giunta alla fase finale del concorso con il titolo di Miss Marche, conquistato alla finale di Pieve Torina, ma aveva ottenuto in precedenza il titolo di Miss Miluna, vincendo la selezione regionale di Roccafluvione.