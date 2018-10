Camosci dei Sibillini, record di fan. Festeggiano tra i boschi di Confaito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Camosci dei Sibillini diventano 30.000 e festeggiano passeggiando fra i boschi colorari di Canfaito.La fanpage facebook del Gruppo escursionistico il Camoscio dei Sibillini Trekking, della guida ambientale escursionistica associata a Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) Simone Gatto, raggiunge i 30.000 fan su Facebook e 8000 Follower su Instagram.«Non è così scontato avere tutto questo seguito per delle pagine o account che riguardino natura e argomenti seri, in un mondo, come quello dei social dove spesso sono argomenti frivoli a farla da padrone» afferma Simone Gatto. «Io e i miei collaboratori siamo fieri di questo obbiettivo raggiunto che ci permette oramai di portare clienti (turisti) da tutta Italia e anche dall'estero nei nostri amati e martoriati Sibillini. Oltretutto grazie al nostro AsTag #camosciosibillini possiamo fare pubblicità in modo completamente gratuito alla natura e alle aree interne della nostra Regione Marche, della nostra Ussita e dei Sibillini. Tieniamo ancora a sottolineare che questo successo è stato raggiunto senza alcun fondo ne pubblico ne privato, se non quello delle quote che pagano i nostri clienti che vengono ai nostri eventi escursionistici. Un enorme grazie, invece, dobbiamo dirlo a tutte le testate giornalistiche locali e web che da sempre dal primo giorno hanno pubblicato le nostre foto e le nostre notizie aiutandoci in questo percorso di crescita e di promozione del territorio. Abbiamo voluto festeggiare questo obiettivo raggiunto con due belle passeggiate fra i boschi in foliage (colorazione del fogliame autunnale) di faggio a Canfaito insieme ad altre del nostro fitto calendario escursionistico del recente passato».