Francesco Calzolaio riporta in vita la ricetta del suo avo Giovanni Velluti: «Il mio brodetto a domicilio»

Metti una sera a cena ai tempi del Coronavirus : in casa, come s'impone, davanti al brodetto tradizionale di Porto Recanati cucinato da un architetto secondo la ricetta di fine 800 stilata da Giovanni Velluti. L'architetto è Francesco Calzolaio e Velluti è il suo trisnonno. Per una sera il professionista si trasforma in chef a domicilio per preparare il piatto secondo ricetta e tecniche il cui segreto è custodito dalla famiglia da cinque generazioni. L'idea è stata un successo a Venezia, terra di adozione di Calzolaio, che ora la porta nei suoi luoghi del cuore, riscrivendo una sera da quarantena, quasi come i novellatori fiorentini in fuga dalla peste, con un piatto antico carico di storie di uomini e di Adriatico. «È un'idea nata in Grecia dove ero per lavoro racconta - . Invitai gli amici che mi ospitavano a una cena di brodetto preparata da me. Fu un'esperienza piacevole ed essi la apprezzarono molto, forse per un'affinità nascosta: proprio lo zafferano greco, a dire degli storici, ispirò la prima versione del brodetto». Il meccanismo è semplice. «Chi vuole gustare il brodetto tradizionale di Porto Recanati mi chiama ed io preparerò il piatto sotto i loro occhi, mantenendo naturalmente segreta la ricetta, ma condividendone i sapori. È sufficiente che io sappia per quante persone debbo preparare da 6 a 24 e a tutto il resto penso io. Anche al vino, naturalmente Verdicchio, e al dolce, variazione del sorbetto al limone reinterpretato con babà al bergamotto. Basta scrivermi a f.calzolaio@culturnet.net».Come si muove un architetto dal tavolo di progettazione ai fornelli? Molto bene stando ai risultati; perché anche un piatto, come un edificio, è il risultato di armonia (di sapori), sapere attinto dai luoghi, rispetto di antiche pratiche e abilità manuali. E poi è questione di Dna e di risarcimento di ciò che la storia e una mentalità non al suo passo hanno sottratto. «Giovanni Velluti racconta Calzolaio - trasformò in pranzo completo la zuppa di pesce che i pescatori si cucinavano sulle lancette: quella era fatta di scarti del pescato, questo con almeno sette tipi di pesce. Il suo chalet divenne il primo ristorante della spiaggia di Porto Recanati e a cavallo tra 800 e 900 meta di una clientela internazionale. Lo affollavano i ricchi inglesi di passaggio, Beniamino Gigli e il suo entourage; anche il re, raccontano, fermatosi una volta a Porto Recanati, invece che scendere per il municipio, venne accolto da una folla davanti al ristorante Velluti».Un secolo fa, in Adriatico, merci, naviganti e ricette univano comunità distanti. Anche la lingua fa da ponte tra le tavole e i fornelli delle due sponde: nelle regioni della Dalmazia, del Quarnero e dell'Istria il piatto è infatti denominato brudet, allo stesso modo che usa nei pescherecci e nei ristoranti di Fano, stigma di una comunanza che affratella le comunità in una ricetta superiore, così come lo sono le specie di pesce che danno forma a uno stesso pasto che muta ad ogni insenatura. Ci sono tante ricette del brudet quanti sono i croati che lo mangiano, si usa dire nella costa dirimpettaia: non è forse così anche tra Pesaro e San Benedetto del Tronto, dove la contesa gastronomica si tinge delle innumerevoli sfumature dei luoghi?«A Chioggia - aggiunge l'architetto chef - la ricetta assomiglia molto a quella del brodetto portorecanatese. Un pescatore chioggiotto mi ha raccontato che alcuni fanno la zuppa di pesce dandole il caratteristico colore brunito lasciandola cuocere con un chiodo arrugginito, come Velluti aveva lasciato intendere allora». Poi, questo patrimonio ha rischiato di andare perduto; di qui la voglia di rivalsa sul destino. «Negli anni Trenta del Novecento il ristorante fu chiuso rivela Calzolaio - perché ad ereditarlo erano rimaste due sorelle e Velluti non ritenne che la sua gestione e avere a che fare con gli avventori fossero cosa per donne. Ricordo ancora l'amarezza di nonna Elvira quando raccontava la vita festosa del ristorante e l'indignazione nelle parole di mia madre Vanna, che sentiva quell'esclusione come un affronto sessista». Ma Vanna era donna indomita, si ribellò all'idea che quella ricetta finisse alle ortiche e fece del brodetto Velluti il piatto principe dell'anno.«Durante la preparazione lei non parlava - racconta il figlio - ma enfatizzava i movimenti delle mani, come lasciando a loro il compito di condividere ritmi e gesti. Non era solo enfasi ma una straordinaria dimensione tattile, al punto che per sapere se il brodetto fosse cotto, lei sfiorava il pesce nella bollitura e decideva se lasciarlo cuocere ancora. Mia madre mi ha consegnato non solo la ricetta - conclude Calzolaio - ma anche la voglia di perpetuare un patrimonio fatto di una civiltà passata ma non morta e di esperienze culturali racchiuse in un piatto dal sapore antico ma amatissimo ancora oggi».