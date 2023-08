Meteo, l'estate non è finita: tornano i bollini arancio per il caldo. Punte di 36° con temperature percepite di 39°.

Torna il bollino arancio sulla regione. E' quanto si legge dall'ultimo bollettino ondate calore pubblicato sul sito ufficiale della Protezione Civile Marche. Cinque le località che si coloreranno di arancio nelle giornata di oggi (23 agosto), domani (24 agosto) e dopodomani (25 agosto). Nel dettaglio, si parla di zona di livello 2 (colore arancio ed allerta dei servizi sanitari e sociali) in cui sono «previste temperature e condizioni metereologiche a rischio - come si legge nel bollettino - in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili» nelle località di Pesaro e San Benedetto del Tronto. Termometro, infatti, che nel Pesarese toccherà i 32°, mentre a San Benedetto prevista una massima di 31°, ma in entrambe le città la temperatura percepita sarà di 36°. Le altre città marchigiane rimangono di colore giallo, con massime di 34° ad Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata. Mentre in Ancona massima di 30°.

Il bollino arancione

Domani le temperature si alzeranno maggiormente.

Occhio alle temperature percepite

Giornata di venerdì caratterizzata da stesse località in arancio, ma ad allarmare maggiormente saranno le temperature in continua ascesa. Sulla regione si toccherà una massima di 36° nelle città di Ascoli, Fabriano, Jesi e Macerata. Mentre per quanto riguarda le temperature percepite, Pesaro arriverà a quota 39°, mentre nel Piceno 37°.