Per il Brodetto Fest di Fano vetrina d'eccezione: la 21°edizione della kermesse ospitata a Londra

LONDRA L'occasione è da cogliere al volo. Nel senso di collegamento aereo che, ora, avvicinerà sempre più le Marche a Londra. Ma anche, meno banalmente, in termini di promozione e scambi commerciali in un contesto storico complicato dalla Brexit. Se London calling, le Marche rispondono presente. E lo fanno con una invasione gentile del gusto: il BrodettoFest di Fano, diventato super maggiorenne con le sue 21 edizioni da vivere quest'anno (dal primo al 4 giugno, sarà presente il ministro Lollobrigida) grazie all'impegno lungimirante di Confesercenti e il sostegno di Comune, Regione, Ministero dell'Agricoltura, Feamp e Camera di Commercio Marche.

La presenza della delegazione marchigiana - dalle istituzioni ai pescatori, passando per i produttori di eccellenze come vini, formaggi e tartufi - all'Istituto italiano di cultura a Londra (preceduto da un evento promozionale di settore al Rossodisera, unico ristorante marchigiano presente a Londra, con oltre 150 presenze) diventa un unico sguardo grandangolare, per ambiente, qualità sostenibilità, benessere, salute, tradizione, commercio e territorio. Turismo in entrata e prodotti autentici in uscita. «Se parlo della mia terra non sarei oggettivo, del resto siamo qui per la passione che abbiamo Quindi parlerò di altro», ha esordito l'onorevole Mirco Carloni, presidente della 13esima commissione Agricoltura Camera dei deputati, dopo la presentazione del vicecapo ambasciatore Riccardo Smimmo. Il suo non era humour british, era reale passione marchigiana, sanguigna, contagiosa, visibile negli occhi dei presenti, ma anche consapevolezza.

C'è fermento: questa vetrina arriva a pochi giorni dalla visita, a Londra, del premier Meloni e del ministro Lollobrigida. «L'attualità ci impone di guardare al mercato con consapevolezza.

Ci sono difficoltà oggettive dopo la Brexit - ha spiegato Carloni, dopo gli interventi dell'assessore fanese Lucarelli, del presidente Confesercenti provinciale Fiorelli, membro di giunta con delega all'agricoltura della Camera di Commercio Di Sante - Vogliamo lavorare per i nostri produttori, dare una risposta alla domanda d'Italia molto forte e non banale». La kermesse, in programma a Fano dall'1 al 4 giugno, è stata presentata alla stampa inglese nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra: l'evento, con una degustazione finale di brodetto alla fanese preparato sul posto dai pescatori fanesi dell'azienda Antonio Gaudenzi Srl, è stato preceduto da una serata di gala, rivolta a 150 buyer ed operatori economici e di turismo, al Ristorante italiano Rosso Di Sera con una cena a base dei sapori genuini delle Marche.