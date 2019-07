Break nell'estate, in arrivo nelle Marche due giorni di temporali. Temperature giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Break nell'estate: in arrivo sulle Marche due giorni di temporali, con le temperature a picco.La redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso infatti un bollettino di Allerta Gialla per la giornata di oggi che riguarda ben 7 regioni d'Italia. Sotto stretta osservazione saranno il Piemonte, la Lombardia, la Provincia autonoma di Trento e poi il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. Su queste zone già nelle prossime ore il tempo comincerà a dare segnali di forte irrequietezza anche se sarà soprattutto tra il pomeriggio, la sera e la notte la maggior incidenza del cattivo tempo. Le avverse condizioni meteorologiche, proseguiranno anche per la giornata di domani quando la fase più acuta del maltempo si concentrerà soprattutto sull'Emilia Romagna e le Marche e quindi Abruzzo e Puglia.