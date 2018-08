Break nell'estate: in arrivo temporali, vento forte e mareggiate sulle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Allerta meteo: non solo temporali ma anche vento forte e mareggiate su tutto il territorio regionale.La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento e mare valido su tutte le Marche dalle ore 00 alle ore 24 di domenica 26 agosto.Il transito di un fronte freddo nella giornata di domenica 26 determinerà un repentino rinforzo dei venti settentrionali lungo la fascia costiera con aumento del moto ondoso.A partire dalla tarda mattinata l’avviso prevede venti provenienti da nord-ovest con velocità media di vento teso e raffiche fino a burrasca. Il mare, inizialmente poco mosso, dalla tarda mattinata subirà un rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso con onda proveniente da nord-ovest.Contestualmente, per lo stesso periodo, la Protezione civile regionale ha emesso anche un’allerta gialla per temporali.