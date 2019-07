Break nell'estate, allerta meteo per temporali su tutte le Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'attesa e annunciata di maltempo sta arrivando e colpirà duramente le Marche a partire da questa sera, sabato 27 luglio.Il servizio regionale di Protezione civile ha infatti diramato un allerta giallo per l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale. L'allerta è valido dalle 21 di sabato alla mezzanotte tra domenica e lunedì.E se molti guardano con sollievo ad una ondata di aria fresca dopo giornate particolarmente torride, ancora di più sperano che il fronte temporalesco non provochi fenomeni dirompenti come quelli