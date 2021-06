Bper, il piano di Lugli nuovo direttore Marche: «Un miliardo per il rilancio e risposte veloci»

ANCONA - Ottocentosettanta dipendenti provenienti da due storie creditizie diverse, 117 filiali, 260 mila clienti (35 mila dei quali sono operatori economici, ndr.). Sono i numeri della sfida di Bper, nuovo secondo operatore creditizio delle Marche nella triangolazione scaturita dall’Opa di Intesa su Ubi. Una sfida piena di aspettative in una «regione - spiega il direttore regionale Giuliano Lugli - che consente di completare la presenza di Bper lungo la dorsale adriatica (il Gruppo ha nel mirino altre acquisizioni, ndr.)».



Ma che la pandemia ha spinto ai bordi di una profonda crisi sociale ed economica. «Non sono un catastrofista – continua – e per come conosco gli imprenditori marchigiani sono certo che la maggior parte di loro utilizzeranno tutti i mezzi a disposizione per tornare a competere. Magari ci vorrà tempo per venirne fuori, ma ce la faranno». Le famiglie marchigiane sono importanti per il gruppo e rappresentano il 57% della raccolta complessiva nella regione, le Pmi lo sono ancora di più visto che pesano per il 73% sugli impieghi. Non a caso, Lugli ha appena avviato una campagna d’ascolto dei territori e, contemporaneamente, il rafforzamento delle filiali con figure specialistiche, «nuove competenze a sostegno degli imprenditori su internazionalizzazione, finanza d’impresa, wealth management e ricambio generazionale».



Ma Lugli sa perfettamente che gli imprenditori si aspettano più sostegno e meno teoria. Così un miliardo di euro per sostenere il rilancio dei distretti e delle Pmi della nostra regione diventano la risposta a chi critica le banche perché brave a raccogliere e indifferenti nel sostenere le imprese, tanto più oggi. «Siamo pronti a essere partner attivi del percorso di ripresa e vogliamo favorire la crescita delle aziende del territorio sui mercati esteri - spiega il direttore regionale -. È il momento giusto per essere accanto alle aziende che intendono investire».



E al plafond da un miliardo per ‘Rilancio Marche’ si andranno a sommare i benefici di un accordo con Palazzo Raffaello, che ha sempre come obiettivo gli operatori economici e che verrà reso noto nei prossimi giorni. Attenzione, però: non c’è spazio per interventi a pioggia, perché le parole di Lugli spingono a un cambiamento reale del modello economico e a progetti sostenibili su temi come digitalizzazione, innovazione di prodotto e di processo e, ancora una volta, internazionalizzazione. C’è un altro aspetto, non secondario, nella mission di Bper nelle Marche: la direzione regionale nel cuore di Ancona è il segnale della centralità e dell’autonomia del ruolo affidato a Lugli, sulla cui scrivania si fermeranno tra l’80 e il 90% delle richieste di affidamento.

«Non saranno tutti sì – avverte -, ma questa forte presenza decisionale consentirà di dare risposte rapide agli imprenditori, in modo che possano velocemente orientare le loro scelte. Valorizzare l’entusiasmo raccolto finora tra i clienti e la tenacia e la determinazione emerse tra gli 870 colleghi per aumentare le quote di mercato». Oggi Bper controlla nelle Marche l’11,18% degli impieghi e il 10,51% della raccolta: dopo 4 mesi di allenamento, la sfida è ufficialmente iniziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA