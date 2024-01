LE RISPOSTE

1. «Non ci sentivamo dal 2017, dalla morte di nostra madre. Mentre nostro padre era morto ancora prima» afferma Marco Guidi, fratello di Gianni morto a 71 anni nel suo appartamento anconetano di via Urbino nell’indifferenza di tutti. Marco Guidi giustifica così un lungo silenzio e un’assenza tanto prolungata di contatti tra i due. «Ci volevamo bene, ma non andavamo d’accordo. I rapporti tra noi, poi, erano peggiorati dopo la scomparsa di nostra madre» specifica il minore dei due fratelli. Fin quando, sotto Natale, Marco Guidi, forse preso da un moto di buon senso, ha provato a contattare telefonicamente il fratello. «Il numero dava sempre staccato, mi sono preoccupato e mi sono precipitato ad Ancona». Quindi la terribile scoperta. «Non mi spiego come nessuno nel palazzo si sia accorto che quest’uomo non si faceva vedere da anni - insiste -. Ma soprattutto, nessuno avrebbe nemmeno sentito uno strano odore provenire dall’appartamento? Mi sembra incredibile».

2. «In effetti ci eravamo accorti che nella buca delle lettere si stava accumulando la corrispondenza, ma sapevamo che spesso andava a Roma dove restava anche per lunghi periodi. Quindi non ci è sembrato strano». Sono le parole di Fiorisa Aringoli, inquilina dell’ultimo piano nella palazzina situata al Piano San Lazzaro, quartiere multietnico e tra i più popolosi del capoluogo marchigiano. «Di norma si faceva vedere poco - aggiunge Italo Donzelli, che con la moglie Anna Maria Gambella vive al primo piano dello stabile. Sulla questione del cattivo odore che sarebbe dovuto provenire dall’appartamento di Guidi, la risposta la individua in una finestra che sarebbe rimasta aperta dal giorno della morte. «Forse l’odore è fuoriuscito da lì» ipotizza Donzelli.

3. «Di norma, per le quote condominiali non corrisposte, si procede prima di tutto con i solleciti. Se non seguono risposte, allora si intraprende la via dei decreti ingiuntivi per il recupero» spiega Giovanni Buonocunto, presidente di Acap Marche, una delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio. «Sono certo che il collega che segue il condominio in questione abbia messo in atto la prassi obbligatoria - aggiunge - pena la revoca del mandato». Buonocunto non mette in discussione la professionalità dell’amministratore del condominio di via Urbino 4 «ma ad un certo punto dovrebbe prevalere il buon senso e accertarsi di che cosa sia successo alla persona morosa per così tanto tempo. Magari parlandone con le altre famiglie che abitano nell’edificio». Probabile che anche questa via sia stata scandagliata. Ma tant’è, che il povero Gianni Guidi per ben 1.500 giorni non ha fatto più sapere niente di sé. E nessuno, nel mentre, se n’è curato.

4. Nel caso di ritiro della pensione allo sportello, si procede per step rispetto al mancato ritiro della rata. «Il mancato ritiro di una mensilità - fanno sapere dalle Poste - rimane a disposizione del pensionato per un periodo di 60 giorni». Superato il quale «la somma viene mandata indietro all’Inps». A quel punto diventa più complicata la riscossione, ma rimane comunque possibile. Bisogna rivolgersi direttamente all’Inps e avviare le pratiche burocratiche. Il mancato ritiro di almeno tre rate, invece, di cui almeno una relativa all’anno precedente «prevede l’eliminazione della stessa». Dunque, nel caso di Gianni Guidi, se fosse stato lui a recarsi allo sportello, è probabilmente avvenuto quanto spiegato dalle Poste. Altrimenti, se la somma gli veniva accreditata sul conto, continuando anche dopo il decesso, che ovviamente non è stato comunicato da nessuno, allora l'Inps può reclamare dagli eredi le somme percepite indebitamente dopo la morte del titolare della pensione.

5. «Sulle imposte comunali ci sono dei tempi burocratici da rispettare» mette subito in chiaro Leonardo Giacchetta, direttore di Ancona Entrate. Si prenda ad esempio la tassa sui rifiuti: «Quando un soggetto non paga la quota - spiega - avviamo i solleciti, poi gli avvisi di accertamento. Se non c’è risposta, a quel punto si avviano le procedure per il recupero cautelare o coattivo». E qui il cavillo che ha fatto sfuggire dai radar il caso Guidi. «Abbiamo 5 anni di tempo per emettere l’atto di recupero dell’imposta» seguita Giacchetta. Lasso di tempo che non si era ancora compiuto quando il corpo del geometra è stato ritrovato mummificato sul divanoletto in salotto.

