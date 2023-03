Il bio marchigiano ancora più smart, presentato il progetto Si-Riparte

MONTEFELCINO - Il bio delle Marche ancora più smart. Presentato il progetto "Si-riparte". Tecnologie digitali per rendere più competitive le imprese della filiera cerealicola. Un’iniziativa condotta nell’ambito del PSR Marche dalla cooperativa Montebello insieme con il Consorzio Marche Biologiche, Univpm e Apra

La presentazione

È stato presentato ieri a Montefelcino il progetto “SI–RIPARTE”, che punta ad accrescere la competitività delle imprese della filiera cerealicola biologica marchigiana grazie all’impiego di tecnologie digitali. Il progetto verrà condotto dalla cooperativa Montebello, capofila come referente dei produttori bio, insieme con l’Università Politecnica delle Marche, partner scientifico, Apra - Vargroup company, partner tecnologico, e il Consorzio Marche Biologiche che divulgherà obiettivi e risultati. L’iniziativa rientra nell’ambito del PSR Marche 2014/2020, sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Tecnologia semplice

«Questo progetto – ha detto Francesco Torriani, presidente del Consorzio Marche Biologiche - investe su tecnologie semplici che potranno essere utilizzate da ogni impresa agricola per tante attività, dal monitoraggio dei campi alla tracciabilità. In particolare i dati raccolti saranno utili a tutta la filiera ed andranno ad alimentare un sistema di supporto alle decisioni». Nell’ambito del progetto verrà sviluppato e testato un prototipo innovativo per una digitalizzazione rapida ed economica delle imprese; questo nuovo sistema verrà impiegato in 20 aziende, con l’obiettivo di estendere l’applicazione ad un bacino più ampio.

Questi interventi hanno l’ambizione di difendere e valorizzare la qualità delle nostre produzioni: per Pierfrancesco Fattori, presidente della Montebello, è fondamentale «garantire l’assoluta integrità del processo di produzione del bio made in Marche e promuovere il miglioramento continuo della sostenibilità ambientale ed economica».

Programmazione

Il convegno è stato anche un’occasione importante per parlare di programmazione politica. In collegamento, l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, ha messo l’accento sui vantaggi offerti da queste tecnologie che velocizzano i processi e abbattono i costi, potenziando la competitività e favorendo anche il passaggio generazionale. Su questo punto ha insistito Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati che, intervenendo in collegamento, oltre a ribadire il sostegno al settore bio, ha fatto riferimento alla proposta di legge “Gioventù agricola” che prevede agevolazioni fiscali e interventi sul sistema creditizio.

All’evento sono intervenuti anche il sindaco di Montefelcino Osvaldo Pelagaggia, il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini, il presidente del Distretto Biologico delle Marche Giovanni Battista Girolomoni; Francesco Solfanelli, Raffaele Zanoli e Adriano Mancini della Politecnica, Alessandro Manoni di Apra e Francesca Severini del Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche. Il progetto “SI–RIPARTE” (ovvero SIstemi digitali Rapidi, Innovativi e PARTEcipati per l’integrazione delle piccole/medie imprese agricole marchigiane nelle filiere biologiche globali) durerà 3 anni e prevede momenti di confronto e condivisione, oltre che esperienze dirette in campo per testare i nuovi sistemi digitali.