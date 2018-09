Bike Night nelle Marche: pedalata notturna tra Fermo Ascoli e San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Due ruote che passione con il fscino inmatibile di una pedlata notturna sotto le stelle.Per chi non è spaventato dal buio, per chi non si è mai spinto così lontano o non l’ha mai fatto di notte: Bike Night è l’evento in bici organizzato da Witoor che sta illuminando le notti dell’estate italiana. La quinta edizione del tour delle pedalate notturne sulle più belle piste ciclabili del nostro paese arriva per la prima volta nelle Marche, sabato 15 settembre, con il percorso da Fermo a San Benedetto del Tronto, passando per Ascoli, che coinvolge l’intera regione. Sarà ultima tappa del tour partito da Ferrara e proseguito a Bolzano, Milano, Udine e Verona: sei tappe su sei percorsi diversi per un’esperienza in bici unica e innovativa, che ha coinvolto quasi tremila partecipanti nel 2018.La prima volta nelle Marche propone un tracciato che partirà da piazza del Popolo a Fermo, scendendo a Porto San Giorgio, costeggiando l’Adriatico fino a Grottammare, salendo verso Offida e scendendo ad Ascoli, in piazza Arrigo, per arrivare sul mare a San Benedetto del Tronto. Le iscrizioni al prezzo speciale di 25€ sono aperte fino a domenica 9 settembre, online su www.bikenight.it. Le iscrizioni riapriranno venerdì 14 settembre con un aperitivo presso Top Bike (viale XXV Aprile 72, Fermo) dalle ore 19.00 alle 21.00, e sabato 15 settembre al villaggio partenza in piazza del Popolo a Fermo, dalle 20 alle 23.30, al costo di 35€.